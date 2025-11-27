È¯³Ð¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢ÂÐ±þ¡¡Äï¡¦Âó¿¿¤Î²÷¾¡¸å¡¢¸åÇÚ¤«¤é´¶¼Õ»¦Åþ¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×
24Æü¤ËÂó¿¿¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ò·âÇË
¡¡24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤Ç¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÏÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°æ¾å¤Î·»¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾°Ìï¤Ï¡¢¡È½Ë¾¡²ñ¡É¤ÇÄï¤ä¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¾ÆÆù¤ò¤ª¤´¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢´¶¼Õ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾°Ìï¤Ï26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢Âó¿¿¤é20¿Í°Ê¾å¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Î²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤Î½Ë¾¡²ñ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾°Ìï¤¬¾ÆÆù¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î»³ºêÍµÀ¸¤Ï¡ÖÂó¿¿¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¾°Ìï¤µ¤ó¾ÆÆù¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé1°Ì¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö¾°Ìï¤µ¤ó¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡¢WBAÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé4°Ì¤ÎÀÐ°æÉð»Ö¤Ï¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé8°Ì¤ÎÎÏÀÐÀ¯Ë¡¤ÏÂó¿¿¤Ë¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¾°Ìï¤Ë¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾°Ìï¤Ï12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë