眠そうな黒猫さんがベッドへ向かう道中、何度も立ち止まり……。前へ進むたびに必ず振り返る動きがクセになると話題を集め、投稿は記事執筆時点で6千再生を突破。「見てるぅぅ」「可愛すぎる」といった声が寄せられました。

【動画：『ベッドに向かおうとする黒猫』を撮っていたら…飼い主さんが思わずツッコんだ『まさかの行動』】

連続チラ見をする猫

Instagramアカウント「Luck♀&Ito♂」に投稿されたのは、黒猫のラックさんが自分のベッドへ向かう様子です。眠そうに大きなあくびをしたあと、ふらっと歩き出したラックさん。しかし、その歩き方にはある『特徴』があったのだとか。

ラックさんは一歩、また一歩と前へ進むたびに、なぜかくるっと飼い主さんの方を振り返るそう。前を向いて歩き出したかと思えば、すぐにまたチラッ。ほんの一瞬しか前を向いていないのでは？と思うほどの振り返りっぷりでした。

飼い主さんを意識しすぎ？

ラックさんのチラ見は一度や二度では終わりません。フェイントのように前へ進む『ふり』だけして、すぐに振り返るという高度な技まで披露してくれたのだとか。「だるまさんが転んだ」を思わせるようなタイミングの良さに、見ている側は思わずクスッとしてしまいます。

そんなラックさんの様子に、飼い主さんも「何回見るねーん」と笑ってしまったそう。飼い主さんのことが気になって仕方ない様子が伝わってきて、その仕草がまた愛らしくもあります。

最後まで飼い主さんにロックオン

何度も飼い主さんを振り返り、満月のような瞳でじっと見つめるラックさん。最終的には、飼い主さんから視線を外さないままベッドに入り、そのまま丸まってしまったんだとか。ちなみに、その体勢になっても飼い主さんを見ていたそうです。

前へ進んでいるのに全然前を向かないラックさん。なぜこんなに振り返りたくなるのか……理由はラックさんにしかわかりません。しかし、そんな不思議でおもしろい行動に出会えるのも、猫と暮らす醍醐味だと感じさせてくれます。

ラックさんが何度も振り返る様子は、Instagramで700件を超えるいいねが寄せられました。黒猫さんの神秘的で可愛い行動は海外ユーザーにも人気のようで、「ラックちゃん可愛すぎる」「カメラを気にしながら定位置に到着」「すっげー見てるぅぅぅ」「大好き」などの声が上がっています。

Instagramアカウント「Luck♀&Ito♂」では、ちょっと臆病なラックさんと、やんちゃな男の子・いとくんの日常が公開されています。保護されてから飼い主さんのおうちで楽しく暮らす2匹の姿を、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Luck♀&Ito♂」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。