28日（金）の天気

北日本や北陸では雨雪、風が強まり荒れた天気となりそうです。九州〜関東は日差しが届くでしょう。

●西日本、沖縄

山陰、近畿北部は雲が多く、にわか雨のところもありますが、日中は晴れるところが多いでしょう。朝は10℃前後ですが、昼間は27日（木）ほど気温が上がらず、福岡、鳥取は15℃に届かない見込みです。

●東日本

北陸は雨・風が強まるでしょう。東海や関東の雨は朝には止んで、日差しが届きそうです。北陸は最高気温13℃と空気が冷たい一方、静岡は20℃、東京、千葉は19℃まで上がりそうです。

●北日本

日本海側を中心に雨が続き、午後は次第に雪に変わるところもありそうです。風も強まり、ふぶくところがあるでしょう。朝の気温は高めですが、夜は朝よりも寒くなりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

週末は晴れて行楽日和。30日（日）は20℃を超えるところもあるでしょう。12月4日（木）は強い寒気が西日本にも入り、鳥取でも雪が降る見込みです。

●新潟〜名古屋

関東や東海は晴れる日が続きますが、北陸は来週、雨や雪の日が続くでしょう。東京は3日（水）にかけて最高気温15℃以上と、この時期としては暖かくなりそうです。

●旭川〜福島北海道や東北日本海側は雨や雪の降る日が多いでしょう。3日（水）〜4日（木）ごろは今季一番の寒気が流れ込み、平地でも本格的な雪となりそうです。