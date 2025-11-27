11月26日、丸高愛実がInstagramを更新。夫・柿谷曜一朗氏との写真を公開した。

【写真】夫婦で並んだ立ち姿や表彰式の様子なども公開

丸高と柿谷氏は、毎年、その年に話題を集めた「子育てにまつわるトレンド（ヒト・モノ・サービス・コト）」を表彰する「ペアレンティングアワード」にて、“ヒト部門”を受賞。26日に行われた表彰式に夫婦で登壇した。

この日の投稿で、丸高は表彰式の様子や夫の柿谷氏とトロフィーを持った2ショット、自身のソロショットを公開しつつ、「こんな素敵な賞を頂けるなんて…びっくり＆嬉しいです」と喜びの心境を明かした。

さらに、「子育て中は毎日が小さな戦場ですが 笑」「そんな毎日も、私の宝物です」「これからも、 完璧を目指しすぎず肩の力を抜きながら 夫と力を合わせて子供達の笑顔を守っていきたいです」とコメントしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「大好きなご夫婦、ご家族なので受賞されてとても嬉しいです」「ほんと素敵な2人」「2人ともお洒落」「これからも仲良く楽しく過ごしてね」といった声が集まっていた。

丸高は2016年に柿谷氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより