村重杏奈、「JRAウインズ小郡×SLやまぐち号出発式」に出席

山口県出身で山口ふるさと大使を務めるタレントの村重杏奈さんが24日、JR新山口駅で行われた『ウインズ小郡開設20周年記念 SLやまぐち号コラボレーションイベント』に出席した。今年で20周年を迎えた「JRAウインズ小郡」と、新山口駅−津和野駅間を走る「SLやまぐち号」がコラボして開催されたもの。JRAマスコットキャラクター「ウインズ小郡ご当地ターフィー」のモチーフの一つがSLであることがきっかけとなり、今回の企画が実現したという。特別に制作されたオリジナルヘッドマークがお披露目され、SLに乗ったターフィーの可愛らしいイラストが描かれたデザイン。実際の掲出はないがウインズ小郡館内で年内一杯展示される予定とのことだ。出発式のホームには出発を見送るため400人の観衆が詰めかけた。村重の合図で「SLやまぐち号」が汽笛を響かせながらゆっくりと発車し、「迫力がすごいですね。こんなに大きいんだ！乗っている方がみなさん楽しそうだったので村重も乗りたかったです」と村重さん。JRAウインズ小郡の20周年を祝福し、「ターフィーくんに会いに行くのもいいと思いますので、今日のイベントをキッカケにお気軽にウインズ小郡に足を運んで頂けたらと思います」とメッセージを送っている。