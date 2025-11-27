STARGLOW「Moonchaser」ライブ映像公開 『BMSG FES’25』での堂々の初ステージ
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、グループ初のライブ出演となった『BMSG FES'25』初日で披露したプレデビューシングル「Moonchaser」のパフォーマンス映像を公開した。
【動画】アツいパフォーマンス！STARGLOW「Moonchaser」ライブ映像
STARGLOWにとって記念すべき初ライブ出演となった『BMSG FES’25』は、9月27日、28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場で開催され、延べ8万人を動員。9月22日にプレデビューシングルとして配信リリースされた「Moonchaser」を披露したSTARGLOWは、初ステージとは思えない堂々たるパフォーマンスを見せつけた。
STARGLOWは、デビューシングル「Star Wish」のリリースを先日アナウンスしたばかり。2026年1月31日、2月1日には、神奈川・横浜BUNTAIにて初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』の開催も予定されている。
