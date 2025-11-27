宝塚歌劇雪組のミュージカル・ロマン「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」の新人公演が２７日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。

２０２３年入団の第１０９期生で、３年目の律希奏（りつき・そう）が新人公演初主演に抜てきされた。階級社会の続く１８世紀末イギリスが舞台。“ダンディズムの祖”といわれるボー・ブランメル（本役・朝美絢）を、舞台映えする華やかな容姿で堂々と表現した律希は、カーテンコールで「壁の越え方は色々。登るのか、ぶち破るのか、おのおのが考えて頑張っていきたい」と笑みを浮かべた。

初めてのスポットライト、銀橋でのソロなども、物おじすることなくやり切った。律希は「最初が暗い場面の中から光が当たるので、よりまぶしさを感じました。また最後に明るい中でもうひと段階明るくなるっていう感覚が、お客様の空気感が上がるのとともに自分を解放しようという場面でもあるので、一体化した感覚がありました」と笑顔で振り返った。本役の朝美から「何がどうなっても大丈夫だから楽しんで」と言葉を送られた律希。「心が動いていないとお客様にも伝わらないなと思うので、本当に心から舞台を楽しんでということを、改めてその通りだなとしみじみ感じています」と感謝した。

ハリウッドの女優・ハリエット（本役・夢白あや）を、２０年入団で、５年目の華純沙那（かすみ・さな）が２度目のヒロインで好演。「夢白さんの今まで培ってこられた美学が本当に詰まったようなお役。本番の前に『この劇場で演じられることを楽しんで』という風に言っていただいて、その言葉が最後とても背中を押してくれました」とほほ笑んだ。

律希は来年１月２９日の東京新人公演に向けて「どうしても段取りに追われてしまっている部分もまだあるのでまだあるので、その部分も東京でより物語の中で役として生き続けられるようにということを一番の課題としたい」と、意欲を語った。