女優の森口瑤子（59）が27日放送のTBS系「プレバト!!」（木曜後7・00）で俳句の名人十段に昇格し、自身のインスタグラムで報告した。

「プレバト俳句 やっと、、、、名人十段に昇格出来ました」と伝え、「う、う、嬉しい 俳句と出逢わせてくれた『プレバト』ありがとう！」と喜びをつづる。「そして、これまで、私の拙い俳句を時に厳しく、でも本当にわかりやすく毎回添削してくださった夏井いつき先生に心から感謝の気持ちでいっぱいです」と俳人の夏井いつき氏への感謝を記した。

番組では特別永世名人の俳優・梅沢富美男のほか、千原ジュニアら5人が永世名人に認定されている。

森口は「さて。俳句道は始まったばかり。夢への実現に向けて、これからも楽しんで俳句を作ってまいります！」と意気込み、「いつも応援してくださる皆様、ありがとうございます。永世名人目指して頑張りますね」。そして名人十段昇格を決めた俳句「風邪の吾へ スピースピーと 犬の息」を改めて記した。

フォロワーからは「見てました 昇格おめでとうございます」「今日のワンちゃんの寝息の俳句良かったです 昇格おめでとう」など祝福のコメントが届いている。