ヤマト運輸は２７日、荷物を玄関先や宅配ボックスに届ける「置き配」の利用状況に関する調査の結果を発表した。

最も利用する受け取り方法では、対面が４４・０％と前年比で４・４ポイント減った一方、玄関先への置き配は３・１ポイント増の３６・９％、宅配ボックスは３・６ポイント増の１３・３％となった。

調査は２０２４年１１月に続いて２回目。ヤマト運輸のサービスに登録している人を対象にインターネットで行い、１万１７３５人が回答した。

「置き配を利用したことがある」と答えた人は７５・０％で３・５ポイント減ったが、このうちの６９・０％は「この１年で置き配の利用回数が増えた」と答えた。置き配を利用するメリット（複数回答）では、「荷物の受取時間に制約されない」が８６・３％で最も多く、「再配達の手続きから解放される」が７３・１％で続いた。

国土交通省は７日、置き配の普及に向けた提言を公表した。宅配便の基本ルールを定めた文書に置き配を選択肢の一つとして加えることの検討や、国がオートロック式マンションの解錠システムの開発支援を行うことなどを盛り込んでいる。

調査では、オートロック式マンションの住民を対象に、配達員が解錠して玄関前まで届ける方法の印象も複数回答で尋ねた。「不審者の侵入が不安」（５２・５％）、「荷物の盗難が心配」（４２・４％）という懸念の一方、「配達員の負担軽減につながる」（５１・２％）、「外出時に荷物を受け取れるので便利」（４３・５％）などと賛同する声もあった。