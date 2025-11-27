¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À²Î¼ê¤Ë´¶¼Õ¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¡ÚÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¡ÊPrime Video¤Ç12·î7Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È ÍèÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬OST¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬´¶¼Õ ÆüËÜ¤Î25ºÐ½÷À²Î¼ê
ËÜºî¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿Í¥¤·¤¯¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÀÄÇ¯¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¡Ê¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ìÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê¥¸¥¢¥ó¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£2¿Í¤ÏµÒÀÊ¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ØCafe Latte (English version)¡Ù¤ÇOST¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´öÅÄ¤ê¤é¡¢¡ØAnytime Anyhow¡Ù¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿´öÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤¬OST¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡¢¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥½¥¸¥å¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï·Ú²÷¤ÊÉôÊ¬¤â¤¹¤´¤¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥¢¥ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬´¶¼Õ ÆüËÜ¤Î25ºÐ½÷À²Î¼ê
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥¢¥ó¤¬ÍèÆü
ËÜºî¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿Í¥¤·¤¯¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÀÄÇ¯¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥É¡Ê¥½¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ìÂçÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î¥½¡¦¥¸¥¦¡Ê¥¸¥¢¥ó¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£2¿Í¤ÏµÒÀÊ¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´¶¼Õ
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ØCafe Latte (English version)¡Ù¤ÇOST¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´öÅÄ¤ê¤é¡¢¡ØAnytime Anyhow¡Ù¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿´öÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤¬OST¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡¢¶Ã¤¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥½¥¸¥å¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï·Ú²÷¤ÊÉôÊ¬¤â¤¹¤´¤¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¸¥¢¥ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û