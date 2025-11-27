国家基本問題研究所理事長でジャーナリストの櫻井よしこ氏が27日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、高市早苗首相の就任後の働きぶりについて印象を語った。

高市氏とは取材を通しての交流が長いという。「長い歴史がありますけど、お友達ということではないんですよね。彼女はずっと政治家として見てきましたけど、総理大臣になってからの彼女の変身ぶりというか。変身というよりは彼女の地が出たと思うけど、素晴らしいなと思って。今まで知らなかったこともたくさんあると、日々発見しているところ」と述べた。

変身ぶりについて、MCのフリーアナウンサー長野美郷からは「靖国の問題もそうですけど、現実に即してチューニングしているようにも見える」と振られた。

櫻井氏は「チューニングというのは、政治家は当たり前だと思う。思っていることを100％言う人は、政治家にはいないと思いますから」と前置き。「ただ政治家としても、総裁になって首相になられた後の高市さんは、たとえば表情がとっても豊かになられた。笑顔…昔はちょっと気になる面もあったんです、笑顔で。でもその笑顔が凄く自然になったというか、こんなに表情豊かで、表現力豊かで、対応が打てば響くように返ってくるのは凄いなと。もの凄くチャーミングな方だなと感じました」と、一変した印象を語った。

一例として就任直後の外遊となったASEAN首脳会議に触れた。「あの時の各首脳とのごあいさつのしかたなんかが、とても自然で明るくて。自分の方から相手の肩を抱くとか、凄いなと思って。そういった一面というのは、総理になる前の高市さんでは見たことがなかった」。そう驚きを口にしつつ、「むしろ、いつも政策のお話とかで、凄くまじめで真剣でという感じだったんですけど、そうではなくて、ちゃめっ気もあるし、少女のように跳びはねて喜ぶこともあるし、凄いなと思いました」と語った。

各メディアの支持率は60％台後半から70％台と、高い数字をキープしている。櫻井氏は「ご自分が目指していた総理大臣になったという、自分のままで、私の達成すべきことをするんだと思うところなんじゃないかなと思います。大変うれしい喜びです」と評した。