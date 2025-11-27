お笑いコンビ「トミーズ」の雅（65）が、22日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。恩人とのエピソードを振り返った。

この日は番組冒頭から、雅のトークが止まらず。2014年に亡くなられたやしきたかじんさんとの思い出話を語った。先日は夢にまで出てきたといい、「いっぱい芸人の先輩はいらっしゃるけど、間違いなく僕の人生に影響を与えた1位」と断言した。

そのうえで「あの方に教えていただいたのは芸人とお金」と回想。ある時、たかじんさんから「お前、もしかして給料、天引きで10万とか貯金して、あとのお金で生きてるんちゃうやろな」と聞かれた。貯金をせず、給料1週間前にはいつも足らないようになっていた雅に向かって、たかじんさんは「正しい！それが芸人のお金の使い方」と褒めた。

ただ「貯金できない」と雅は悩んだが、たかじんさんは「使っても、使ってもたまり出すから。これが芸人の貯金や」と説教。「芸人って、あんた歌手やん」と反論した雅に、「みんなの前で芸をやっているから、俺も芸人や」とたかじんさんも答えたという。

芸人の生き方を学んだ雅は、売れっ子になった。「そんな日が来んの？と思ったら、来た。40を超えたら、使っても使っても残った」と感謝していた。