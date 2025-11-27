タレントの早見優（59）が、ひとりで飾り付けしたという自宅の巨大なクリスマスツリーを公開し、話題を呼んでいる。

【映像】早見優の自宅の巨大ツリーや娘たちが飾り付けをする様子

20代の娘2人がいる早見。ブログでは自宅のキッチンやガレージを紹介しているほか、2018年12月2日にはリビングで娘たちがツリーに飾り付けをしている様子も公開していた。

自宅の巨大クリスマスツリー公開

2025年11月26日の投稿では、「今年もクリスマスツリーを出しました。娘たちがいない今年は、1人で飾り付け。最初はちょっと寂しいかな…と思っていたのですが、オーナメントをひとつひとつ飾っていくうちに、ツリーが少しずつ思い出でいっぱいになってきて、なんだか気持ちもほっこり温かくなりました。最後にライトをつけた瞬間、部屋がふわっと明るくなって、『あぁ、もうすぐクリスマスなんだなぁ』と実感。キラキラした光に包まれて、自然とテンションも上がってくるー。しばらくは眺めるだけで幸せな気持ちになれそう」とつづり、天井まで届く巨大なクリスマスツリーを披露している。

この投稿には、「立派なクリスマスツリーですね」「とても華やかでハートがポカポカしてきました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）