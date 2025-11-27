Image: TIRTIR

AmazonのBFセールで、TIRTIRのクッションファンデがめちゃくちゃお買い得になっています。 まさかの30％オフで2079円。

…もしかしてこれ底値かも？というほどの高割引。今回のBFセールのビューティーカテゴリでは、TIRTIRのファンデが超目玉商品と言っていいかと。

TIRTIR クッションファンデーション 2,079円

TIRTIRのMask Fitは、ここ数年、さまざまなコスメランキングで上位入賞しているクッションファンデーション。YouTubeやTikTokで、メイク系インフルエンサーが試している様子を数えきれないくらい見てきました。

公式曰く、Mask Fitシリーズの総販売数は2000万個、1.7秒に1つ売れる爆売れっぷり。高いカバー力とツヤ感、そしてヨレないもちのよさが人気の理由。ツヤ肌持続は24時間、メイク持続力は72時間という、メイクしているこっちの体力の方が先に尽きるほどのパワーです！

すでに定番化してリピ買いしている人にとっては、非常にお買い得なチャンス。ずっと迷っているという人は、ミニサイズも30％オフしています。「RED」だけでなく、同シリーズの「AI Filter」や「All-Cover」なども同じくセール対象になっています。

