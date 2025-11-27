『名探偵コナン』の実写化で毛利小五郎を演じてほしい芸能人ランキング！ 「陣内孝則」を抑えた1位は？
愛すべき「迷探偵」として親しまれる毛利小五郎は、抜けたところがありながらも情に厚い人物。その絶妙な人間味を表現できる俳優に期待が寄せられています。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら毛利小五郎を演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
2位にランクインしたのは、陣内孝則さんです。1980年に「ザ・ロッカーズ」のボーカルとしてデビュー。1982年の解散後は俳優に転身し、シリアスからコミカルまで個性的なキャラクターを演じて存在感を放ちました。
『名探偵コナン』ドラマスペシャルシリーズ（読売テレビ・日本テレビ系）では、毛利小五郎役を演じています。最近の活躍としては、9月26日公開の映画『オオムタアツシの青春』に出演。初老の元政治家を好演しています。
回答者からは「ちょっとドジなところがよいと思ったから」（30代女性／高知県）、「小五郎役が合っているから。実写で違和感が少なかったから」（20代女性／福島県）、「実写作品ではまり役だったので、また見たいです」（30代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、大泉洋さんです。コメディー色の強いキャラから曲者キャラまで演じ分けが幅広く、カメレオン俳優と評価の高い大泉さん。現在放送中の主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）では、宮崎あおいさん（崎はたつさき）と夫婦役を演じています。
また、日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』（TBS系）の完全新作スペシャルドラマ放送が12月28日に決定。主演の福山雅治さんとの、息ぴったりなバディ演技にも注目です。
回答コメントでは「キャラが似ているから」（20代女性／大阪府）、「ふざけた感じがぴったりかなと思う」（30代女性／愛知県）、「渋いところが合う」（60代男性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
