旅先で買いたい「奈良県のお土産」ランキング！ 2位「まほろば大仏プリン」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「奈良県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カスタードや大和茶、地酒など色々な味が楽しめるので買ってみたいです」（50代女性／広島県）、「見た目が可愛く、味も濃厚で満足感があります。奈良らしいネーミングで話題性もあり、家族や友人へのお土産にぴったりだと思いました」（50代女性／兵庫県）、「なめらかな口当たりがとてもおいしいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「奈良名物で手軽に食べられ、子どもとシェアしやすいから」（20代女性／東京都）、「ぎっしり固められていて、見た目よりボリュームがあるから」（30代女性／神奈川県）、「お寿司とビールで、帰宅後すぐに食べれそうなため」（50代女性／大阪府）、「奈良県代表のお弁当ですので、行ったら帰りの新幹線で食べたいです。ネタも昔から変わらず上品な味付けで、飽きずに食べていられます。お茶と一緒にいただきたくなります」（60代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「奈良県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：まほろば大仏プリン（まほろば大仏プリン本舗）／37票奈良市の東大寺大仏をほうふつとさせる、ユニークな大仏のイラストが描かれた容器が特徴の「まほろば大仏プリン」が2位にランクインしました。まほろば大仏プリン本舗が手掛けるこのプリンは、とことんこだわった素材で作られていて、濃厚な味わいとどこか懐かしさを感じる優しい甘さが魅力です。大・小のサイズのプリンがあり、見た目のインパクトとおいしさから、新しい奈良土産の定番として急速に人気を集めています。奈良の観光地を象徴する、遊び心あふれるスイーツです。
回答者からは「カスタードや大和茶、地酒など色々な味が楽しめるので買ってみたいです」（50代女性／広島県）、「見た目が可愛く、味も濃厚で満足感があります。奈良らしいネーミングで話題性もあり、家族や友人へのお土産にぴったりだと思いました」（50代女性／兵庫県）、「なめらかな口当たりがとてもおいしいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：柿の葉ずし（平宗）／77票1位に選ばれたのは、奈良県を代表する郷土料理であり、お土産の定番である「柿の葉ずし」です。鯖や鮭などの切り身をのせた一口サイズの酢飯を、殺菌作用のある柿の葉で1つずつ包んだ押しずしで、柿の葉のほのかな香りが食欲をそそります。平宗の柿の葉ずしは、長年の伝統に基づいた製法と新鮮な素材の味が評価されており、柿の葉が乾燥を防ぎ日持ちがよいことから、持ち運びしやすいお土産として特に人気。古都奈良の歴史と風土が育んだ、伝統の味です。
回答者からは「奈良名物で手軽に食べられ、子どもとシェアしやすいから」（20代女性／東京都）、「ぎっしり固められていて、見た目よりボリュームがあるから」（30代女性／神奈川県）、「お寿司とビールで、帰宅後すぐに食べれそうなため」（50代女性／大阪府）、「奈良県代表のお弁当ですので、行ったら帰りの新幹線で食べたいです。ネタも昔から変わらず上品な味付けで、飽きずに食べていられます。お茶と一緒にいただきたくなります」（60代女性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)