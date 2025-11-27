しまむら「Disney HAPPY BAG」発売へ！ エルサやアリエルの“キャリーケース”など展開
「ファッションセンターしまむら」は、ディズニーの物語をぎゅっと詰め込んだ福袋「Disney Collection HAPPY BAG」を、12月2日（火）15時00分から公式オンラインストアで先行販売、12月20日（土）から全国の店舗で発売する。
【写真】シンデレラやラプンツェルも！ 「HAPPY BAG」のラインナップ
■2種類の福袋が登場
今回数量限定で発売される「Disney Collection HAPPY BAG」は、インフルエンサーのちはる氏がプロデュースした豪華な5点セットと4点セットの特別な福袋。
5点セットは、「キャリーケース」や「ショルダーバッグ」、「ブランケット」など旅先にぴったりなアイテムがそろい、デザインにアナ、エルサ、アリエル、シンデレラ、ラプンツェルが展開される。
一方4点セットには、お気に入りのアクセサリーをかわいく収納できる「二段式ミラー付きボックス」といった上品で実用的なアイテムを詰め合わせ。デザインはアナ、エルサ、アリエルから選べる。
