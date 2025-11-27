28日から3日間「広島国際映画祭」が開催され、海外を含め、30作品が集まります。オープニングでは、広島テレビの庭田杏珠記者が初めて監督をつとめた映画『記憶の解凍』が上映されます。



■戦争体験者・川上清さん

「これを見てびっくりしたよね。あれ？こりゃあワシじゃないかのう思うて直観的に思ったわけ。」



庭田記者が高校時代から続ける「記憶の解凍」。被爆前後の日常の白黒写真を、AIや戦争体験者との対話をもとにカラー化する取り組みです。戦争体験者から話を聞く過程を、8年間記録してきました。その数は30人以上。現在は亡くなった方も多く、これらの映像は貴重なものになっています。

諏訪了我さんも、そのひとりです。実家があったのはいまの平和公園の場所。家族全員を、原爆で失いました。諏訪さんが大切にしていた写真をカラー化すると、家族への思いがよみがえりました。





■諏訪了我さん「（原爆で家族が）死んだというのを聞いた時に、親を喜ばすことはできない、親の喜ぶ顔が見られないなと思った時に、残念なというかね。地団駄踏みたいような思いを持ったのは、今でも覚えているよね。」アメリカにも足を運びました。Hisako Mukaiさんです。戦時中、家族とともに日系アメリカ人収容所で過ごしました。■Hisakoさん「This is in the camp. All the Japanese…Japanese American have to go there. A big mistake. What can you do?But anyway.」（これは収容所の中。みんな日系アメリカ人は収容所に行かなければならなかった。大きな間違いね。私たちに何ができる？仕方なかったのよ。）笑顔で見送ってくれたHisakoさん。これが最後の別れになりました。被爆80年の夏に開かれた。「広テレ平和WEEK」。完成した映画『記憶の解凍』が初上映されました。映画に出演した渡邉宣子さん。夫の實さんは中島本町で生まれ育ち、両親は被爆して亡くなりました。自宅を整理している時に、被爆前の写真が出てきました。カラー化とともによみがえってきたのは、辛い戦後を生き抜いた夫の記憶でした。■渡邉宣子さん「みなさんに伝えて下さってよかった。」「私の心までわかって下さって、いろんなことを伝えて下さったなと思った。」80年前の記憶を映画の形で語り継ぐ。子どもたちにも見てもらおうと、アニメーションも織り交ぜました。作曲家・はらかなこさんによる音楽と、HIPPYさんの歌声が作品をあたたかく包み込みます。■HIPPYさん「（被爆前は）こういう楽しい日常もあったんだなと。この曲を聴いていると。めちゃめちゃ泣けちゃった。」映画「記憶の解凍」は、28日に開幕する「広島国際映画祭」のオープニング作品として上映されます。上映後には、アニメ映画『この世界の片隅に』片渕須直監督と庭田杏珠監督のトークショーや、HIPPYさん・はらかなこさんによる主題歌などミニライブも行われます。（2025年11月27日放送）