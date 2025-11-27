県議会の第３回後期定例会は、２７日から一般質問が始まりました。山本知事は、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率が廃止された場合、県の税収が年間９４億円減る見通しを明らかにしました。

これは、自民党の川野辺達也議員の質問に答えたものです。自民党や立憲民主党など与野党６党は、ガソリン税に上乗せされる暫定税率を来月末に廃止することで合意。軽油引取税に同様に課せられている暫定税率も来年４月に廃止する方針です。

答弁で山本知事は暫定税率の廃止によって年間で９４億円の減収になるとの見通しを示し、「大変懸念をしている」と話しました。そのうえで代替財源を巡り、次のように国の対応を求めました。

「今回の６党合意では肝心なところがまだしっかりと定まっていない感じもしますので、国の責任でしっかり地方の安定財源が確保されるようにお願いをしていきたい。」（山本知事）

さらに、今月１９日には林総務大臣に面会して、直接要望したことを明らかにし、「引き続き、国に強く働きかけをしていきたい」と強調しました。

県議会一般質問は２８日と来月２日にも行われます。