³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥­¡¼½¡»³ÎÝ¤ò½õ¤±¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ

¡¡ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¸ø¼°YouTube¤¬26Æü¤ËShortsÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿NPB¥¢¥ï¡¼¥ºÄ¾Á°¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿½¡»³ÎÝ¤¬¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ë¡¼¥­¡¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬¸Î¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼þÅì¤¬ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯¼ø¾Þ¼°½é»²²Ã¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±¤Ë¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò...¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤µåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î­à¥³¥é¥Ü­á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¡£¡Ö¼þÅì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼þÅì¡Ø°ìµ±¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ç½¡»³¤¬¥à¥Ã¤ÆÂ¼ÎÓ¤Î¤³¤È¸«¤ë¤Î¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¼þÅì¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥óÍýÁÛ¤ÎÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£