¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅì¤¬³ÚÅ·¸ø¼°YouTube¤Ë°ÛÎã¤ÎÅÐ¾ì¡¢¸ÍÏÇ¤¦¼ãÏÉ¤Ø¤Îà¿Â»ÎáÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¸ø¼°YouTube¤¬26Æü¤ËShortsÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿NPB¥¢¥ï¡¼¥ºÄ¾Á°¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿½¡»³ÎÝ¤¬¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤¬¸Î¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼þÅì¤¬ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯¼ø¾Þ¼°½é»²²Ã¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±¤Ë¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò...¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤µåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¤Îà¥³¥é¥Üá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃíÌÜ¡£¡Ö¼þÅì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼þÅì¡Ø°ìµ±¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ç½¡»³¤¬¥à¥Ã¤ÆÂ¼ÎÓ¤Î¤³¤È¸«¤ë¤Î¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¼þÅì¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥óÍýÁÛ¤ÎÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£