¡¡¥¢¡¼¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖOVER ALLs¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿ÍÊª¤ÎÊÉ²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÊÉ²è¤ÏÂ¿¤¤»þ¤À¤È1»þ´Ö¤Ë100¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤ÏºîÉÊ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ò¡×¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÊÉ²è¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖOVER ALLs¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¤ÏÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó(µýÇ¯89)¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÀ©ºîÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö15ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ø¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¡Ù¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¸±¤·¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÉ²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ä³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÁíÍý¤Î»Ñ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Î³Ð¸ç¤Î´é¤òÉÁ¤³¤¦¤È¡£¤½¤·¤Æ³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¡£ËË¤Î½ý¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖGLASS SUPRA¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÊÉ²è¤òÉÁ¤¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢À©ºî°Õ¿Þ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËè²ó¤á¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¸¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤...¡×¡Ö»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤à¤·¤í»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î³³¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£