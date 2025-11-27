¹õ¥á¥Ã¥·¥å¶âÈ±¤Ëà·ãÊÑá2»ù¤ÎÊì¡¢44ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÍ¥¾¡¤Ã¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥®¥ã¥ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×¡ÖÇ¯¡¹¡ÄµÕ¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¹õ¤òÆþ¤ì¤¿¶âÈ±¥Ü¥Ö¤Ë¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â(44)¤¬¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¶â¤È¹õ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢¼ó¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¿·¤·¤¤È±·¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¶âÈ±¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤Ã¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥®¥ã¥ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ö¥µ¥é¥Ã¥µ¥é¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ç¯¡¹¡ÄµÕ¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀ±¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¿Í¤Ï²¿¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°ÂÃ£¤Ï2005Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤È·ëº§¡£06Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯¤ËÎ¥º§¡£14Ç¯¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î·¬ÅçÃÒµ±¤µ¤ó¤ÈºÆº§¡£16Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£