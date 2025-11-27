前橋市議会の１２月定例会が２７日開会し、小川市長から提出されていた２７日付での退職願が議会で同意され市長の辞職が正式に決まりました。

２７日に開会した前橋市議会１２月定例会。小川市長が提出した２７日付での退職願が諮られました。すべての議員が退職日を２７日とすることで同意し、小川市長は２７日付で辞職することが決まりました。

小川市長は市の職員の既婚男性とラブホテルで１０回以上面会していたことが９月に発覚しました。市議会７つの会派は市のイメージを低下させたなどとして再三辞職を求め、応じない場合は２７日の本会議で不信任決議案を提出する構えを見せていました。提出されれば可決となる公算が大きく、小川市長は２５日、議長に辞職の意向を伝えました。これを受けて７つの会派は２７日の本会議に提出する予定だった不信任決議案を取り下げています。

問題の発覚から約２カ月、自ら市長の職を辞することで責任を取った形です。

辞職に伴う市長選について富田議長は２６日に市の選挙管理委員会に通知し、２７日から５０日以内に選挙が実施されます。

辞職に伴う市長選について市の選挙管理委員会は来年１月５日告示、１２日投開票とする日程を発表しました。また、議員死去に伴う前橋市議会議員補欠選挙も市長選と同じ日程で行われます。

２７日付での辞職が決まった小川市長は、本会議が終了したあと報道陣の取材に応じ今回の決断について語りました。

また、小川市長は出直し選挙に出馬するかどうかは明らかにしませんでした。