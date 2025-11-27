米ブルームバーグ通信は２５日、ウクライナの和平案を巡り、ロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表とユーリー・ウシャコフ大統領補佐官が、ロシアが起草した草案を非公式に米国に提供し、米国が作成した案として公表させることを画策したと伝えた。

米露がとりまとめたと報じられた２８項目の和平案の原案だった可能性がある。

同通信が両氏の１０月２９日の通話記録を入手したという。記録によると、ウシャコフ氏が「最大限（の条件を）要求すべきだろうか」と相談。ドミトリエフ氏は、露側が作った文書を米国に提供することを提案し、「そのまま採用されるとは思わないが、非常に近い内容になるだろう」と応じた。

その後、米国は２８項目の和平案をウクライナに提示したと伝えられた。領土割譲などウクライナに事実上の降伏を求める内容だった。プーチン露大統領は２１日、「最終的な平和的解決の基礎になりうる」として肯定的な見方を示していた。

ドミトリエフ氏は２６日、「フェイクニュースだ」と報道を否定。同通信は２５日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使がウシャコフ氏にトランプ米大統領に取り入る方法を助言する通話内容も伝えていた。