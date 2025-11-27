2025年9月5日、本田技研工業株式会社が24年ぶりに「PRELUDE（プレリュード）」を発売しました。

【PRELUDE】TVCM（WEB版）「爽快と悦楽のハイブリッド」篇 30秒（YouTube）

https://youtu.be/iYKjff091qQ



同社独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載し、スペシャリティスポーツハイブリッドとして蘇った6代目プレリュードの価格は617万9800円。

月間販売計画台数が300台のところ、発売後1か月で「購買層は50〜60代が約65％」「約2400台の受注となっています」と好調ぶりを語る同社広報担当に、新型プレリュードについて話してもらいました。

●24年ぶりにプレリュードが復活した理由

PRELUDE＝スペシャリティカーとしての市場規模は大きくはありません。ですが、潜在的なニーズやお客様の欲求の本質、Hondaへの期待があると考えており、本格的な電動化時代に向け、Hondaがこだわり続ける「操る喜び」の継承、際立つ個性を体現するスペシャリティスポーツモデルとして復活しました。

【Honda SPORTS DRIVE WEB】PRELUDE×CR-Z ハイブリッドクーペインプレッション（YouTube）

https://youtu.be/lBHKLBGqP3g



●5代目プレリュード（2001年）と6代目プレリュード（2025年）の違い

違いはたくさんありますが、走りの技術の違いとして、5代目は2.2L VTECのエンジンを搭載し、マニュアルシフト感覚の新オートマチックトランスミッション「Sマチック（シーケンシャル・スポーツシフト）」をAT仕様車に採用しています。

またATTS（アクティブ・トルク・トランスファー・システム）や、駆動力を旋回状態に応じて左右異なった量配分するシステムなど、ホンダ初の走りの技術を搭載しています。

6代目は電動化時代に向け2.0L＋2モーターハイブリッドを搭載し、スポーツハイブリッド技術「Honda S+ Shift」を採用。ダイレクトな駆動レスポンスと鋭い変速、アクティブサウンドコントロールと協調した迫力あるサウンド、俊敏に反応するメーターなどで、体感、聴覚、視覚を刺激し、ヒトとクルマがシンクロする、五感に響く意のままの走りを提供する、ホンダ初の走りの技術を搭載しました。

●昔も今もデートカー

大切な人との特別な時間を過ごすという意味では、現在のPRELUDEにおいてもデートカーという認識です。現在のデートには「親子のデート」「同性のデート」など年齢問わずデートの形は色々だと考えています。

●ターゲット市場

アメリカと日本では市場規模が違うのでなんとも言えません。台数だけで言えばアメリカですが、日本市場を意識して開発しました。

●ポップアップストアのスパイスカレー専門店「プレリュー堂」（新型プレリュード発売記念として東京都渋谷区のOPENBASE SHIBUYAにて12月4日〜7日までの期間限定開催）

若者にPRELUDEへの興味を持っていただくための施策として、1台で6つの異なる走りを実現する新型PRELUDEを感じていただくため、若者に人気のスパイスカレーで6つの走りを「味覚」と「嗅覚」で体験いただける、新たな体験企画としました。

走りの味を、味覚・嗅覚を通じて疑似体験できるコンテンツを提供し、若い世代がPRELUDEの奥深さに興味を持つきっかけを創出していきます。

***

PRELUDE（プレリュード）

https://www.honda.co.jp/PRELUDE/[リンク]

※画像提供：本田技研工業株式会社

(執筆者: 6PAC)