ももクロ・百田夏菜子　“別人級”ナチュラルメイク披露にファン驚愕、結婚後も健在の透明感とは

11月26日、ももいろクローバーZの百田夏菜子が、都内で行われた「UGG銀座松屋通り」のオープンイベントに参加。近影を公開し、その姿が話題となっている。

同イベントは、カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド『UGG』が、銀座で2店舗目となる同店を28日にオープンすることを記念して開催された。ゲストには百田のほかに、三浦翔平、福原遥、藤田ニコルなど、豪華な俳優やモデル等が集まった。

「会場に現れた百田さんは、白いキャミソールとスカートに淡いブルーのモコモコカーディガンを羽織ったスタイルで登場。頭には黒のニット帽を被り、パーマがかかったロング髪を垂らした冬らしいコーディネートを見せていました」（芸能プロ関係者）

百田自身も、「ホリデーシーズンなので、イリュージョンブルーのファージャケットや、ビジュのついたニット帽とかで華やかさを出しながらのコーデです」と装いについてコメント。冬を楽しみたいと笑顔を見せていた。

そんな様子はSNSでも拡散され、ファンも彼女の姿に反応。X上では、雰囲気が変わった百田に驚く声が聞こえてきた。

《顔変わった？》

《雰囲気変わった》

《一瞬誰！？ってなった、赤いイメージあるから凄い違和感w》

淡い色合いの衣装に合わせて、メイクもナチュラルな印象が強い今回のスタイル。これまでのアイドル姿とは違うイメージにファンも困惑したようだ。

「ももいろクローバーZは、2008年春に『ももいろクローバー』として結成され、百田さんはリーダーとして活躍。グループでのイメージカラーは赤で、ハツラツとしたキャラクターが印象的です。彼女たちのコンセプトも『ピュアな女の子が、幸せを運びたい』というのもあり、元気で明るい女の子というイメージが強いのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

これまでのイメージとガラッと変化した今回の百田のスタイル。歳を重ねるにつれて、その大人の魅力が引き出されている。

「昨今の百田さんは、アイドル活動だけではなく、レディスブランド『TOCCA（トッカ）』の2025年秋冬コレクションのイメージモデルに就任するなど、彼女の美貌を生かした活躍の場が広がっています。さらに2024年には、KinKi Kidsの堂本剛さんと結婚したことを発表。妻となり、アイドル時代から変わらぬ透明感に加えて、落ち着いた大人の魅力も支持されているようです」（前出・芸能プロ関係者）

百田も新たなフェーズを迎えつつあるというわけだ。