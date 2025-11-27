テレビ東京系「あちこちオードリー」が２６日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は元ＨＫＴ４８の村重杏奈がゲスト出演。村重は、最近の合コン失敗談を披露。

「男女３対３で合コンしたことがあって。そのときに『あの番組見たよ！』とか言ってもらえると（番組の）テンションの村重になっちゃって。全然、女の子になれないんですよ。男子たちがこうカラオケするじゃないですか？おもろい合いの手とか入れちゃったりして」と明かした。

村重は「すっごい面白い女になっちゃうんですよね。で、じゃあ会計しようみたいになったときに女子たちもお財布を出すじゃないですか？で、村重もお財布出して。男子たちが（女子たちに）『あ、いいよ。いいよ。俺らと村重で払うから！』って」と苦笑した。

つづけて、村重は「そんなつもりなくて！村重だって恋愛しに行ってるし！全然。女の子として見られてない。余裕で肩を組まれるし。（男性勢と）ワンチームになっちゃうんです」と振り返った。

若林が苦笑しながら「どういう人たちと合コンしてんの？」と聞くと、村重は「そんときは普通に、一般の方たちで」と述懐。若林は「一般の方たちと３対３の合コンしてんの？『よおー！』とか言って？コンパでも太陽」と爆笑しながら絶賛していた。