アウター迷子に“この1枚”！【ハニーズ】冬の相棒♡「リバーシブルアウター」

寒さが本格化してくると、毎日のアウター選びに迷ってしまうもの。そんな “冬アウター迷子” の強い味方になってくれそうなのが、【ハニーズ】の「リバーシブルアウター」です。気分やコーデに合わせて表情を変えられるから、一枚あれば着こなしの幅がぐっと広がりそう。今回は、普段使いからお出かけまで活躍しそうな、優秀アウターをご紹介します。相棒を見つけて、寒い冬をオシャレに乗り切って。

丸みのあるキルティングステッチが大人カジュアルにぴったり

【ハニーズ】「リバーシブルブルゾン」\6,900（税込）

キルティングとフェイクファーの両面を楽しめるリバーシブルアウターは、気分やコーデに合わせて表情を変えられる優秀アイテム。丸みのあるステッチがほんのり立体感を生み、大人のカジュアルにちょうどいい抜けを添えてくれそうです。ゆったりしたシルエットとヒップまで届く丈感で、寒い日も頼れる一枚となりそう。

フェイクファーで冬らしさをひとさじ

裏返すと、ふんわりとしたフェイクファーブルゾンに。首元はノーカラー仕様で、タートルネックトップスやストールとも合わせやすいのが嬉しいポイントです。キルティングによる表情豊かなデザインで、セーター × ジーンズのワンツーコーデに羽織るだけで冬らしいムードに寄せられそうです。ボリュームが出すぎないシルエットだから、カジュアルにもきれいめにも取り入れやすく、毎日の外出にそっと寄り添ってくれそうです。

スタンドネックとゆるシルエットで冬の強い味方に

【ハニーズ】「リバーシブルボアブルゾン」\5,980（税込）

表はすっきりデザイン、裏はふわふわボアと、気分で雰囲気を変えられる一枚。首元を包むスタンドネックとヒップが隠れそうな丈で、寒い日の強い相棒となってくれそうです。シルエットを裾のドローコードで調節でき、控えめロゴが大人のカジュアルに上品さをプラス。公式オンラインストアによると「表地は『非フッ素撥水加工』で、雨や雪の日も安心」というのも◎

ボアの質感で優しげな表情がふんわり

ふわふわのボア面に裏返すと、ぐっと季節感が高まり温かな表情に。表面とは印象が変わり、カジュアルなジーンズに合わせてもほどよい柔らかさをプラスしてくれそうです。公式オンラインストアによると「厚手の服装にも羽織れるように、少し大きめの作り」とのことで、セーターやスウェットトップスを重ねても窮屈になりにくく、冬のレイヤードスタイルにも取り入れやすそうな一枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Sara.K