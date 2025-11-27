STARGLOW、グループ初ステージとなった＜BMSG FES’25＞での「Moonchaser」ライブ映像公開
STARGLOWが、グループ初のライブ出演となった＜BMSG FES’25＞初日での「Moonchaser」ライブ映像を公開した。
STARGLOWの記念すべき初ライブ出演となった＜BMSG FES’25＞は、9月27日・28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員。9月22日にプレデビューシングルとして配信リリースされた「Moonchaser」を披露した彼らの堂々たるパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。
https://youtu.be/ZOEZ_cRIkhY
また、STARGLOWはデビューシングル「Star Wish」のリリースを先日アナウンスしたばかり。2026年1月21日にリリースとなる今作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ’26」を含む全4曲を収録予定。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック(28P)付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定。さらに、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
そして各形態（初回生産分）に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での＜Talk Show & Greeting＞イベントご招待ほか豪華内容もアナウンスされているのでぜひ注目してもらいたい。
なおSTARGLOWは、このデビューシングルを携え、1月31日、2月1日に初の単独イベント＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞を神奈川・横浜BUNTAIにて開催予定となっている。
◾️「Star Wish」
2026年1月21日（水）リリース
購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish
▼CD収録内容（全品番共通）
001.Star Wish
02.My Job
03.Love Myself ’26
04.PIECES -STARGLOW Ver.-
◆初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61644/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードA (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
◆初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61645/B
価格 : \2,695（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードB (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
DVD収録内容(予定)
・撮り下ろし特典映像(タイトル未定)
◆通常盤【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61646
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典（封入） : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61647/B
価格 : \4,620（封入）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61648/B
価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
DVD・Blu-ray収録内容 (AVC1-61647/B・AVC1-61648/B 共通)
・Star Wish -Music Video-
・Star Wish -Behind The Scenes-
・STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]
・Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-
◆BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！
[販売期間：11月27日（木）23:59まで]
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ ([Star Wish] Keyring・オリジナル集合トレーディングカード付き)
品番 : AVZ1-61649
価格 : \3,795（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアル
◆応募抽選特典シリアルコード内容
「Star Wish」のリリースを記念して各形態(初回生産分)に封入されている応募抽選特典シリアルコードでご応募頂ける特典となります。
＜特典内容＞
1つのシリアルコードで1口分の応募が可能となります。
A賞：Talk Show & Greeting ＠北海道／東京／愛知／大阪／福岡
（ご招待：各会場500名様）
※トークとお見送りを予定しております
※日程や詳細は後日ご案内予定
B賞：直筆サイン入りジャケットサイズフォトカード (50名様)
応募者全員：オリジナル動画コメント
＜対象商品＞
初回盤A SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61644/B
初回盤B SG+DVD(スマプラ対応) \2,695（税込） AVCD-61645/B
通常盤 SG(スマプラ対応) \1,595（税込） AVCD-61646
BMSG MUSIC SHOP専売商品(SG(スマプラ対応)+グッズ) \3,795 (税込) AVZ1-61649
◆「Moonchaser」
配信：https://STARGLOW.lnk.to/Moonchaser
◾️＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞
2026年1月31日（土）
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年2月1日（日）
OPEN 13:00 / START 14:00
OPEN 17:00 / START 18:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
https://starglow.tokyo/news/live/306/
関連リンク
◆STARGLOW オフィシャルサイト
◆STARGLOW オフィシャルX
◆STARGLOW オフィシャルInstagram
◆STARGLOW オフィシャルYouTubeチャンネル
◆STARGLOW オフィシャルTikTok
https://youtu.be/ZOEZ_cRIkhY