入野自由が、2026年4月より3都市にて＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”＞を開催することを発表した。

入野にとって、約2年ぶりとなる本ツアーは4月13日の東京・東京ドームシティkanadeviaホールを皮切りに、大阪・福岡を巡る3都市にて開催する予定だ。

◆ ◆ ◆

◾️入野自由 コメント

遂に！久しぶりのLIVE開催が決定しました！新しい曲達と共に、会場でしか感じることのできない熱量を！エネルギーを！お届けします！一緒に歌おう！

◆ ◆ ◆

公演やチケットの詳細は12月中旬に発表予定。いち早く入野自由の最新音楽情報が届く「入野自由LINE公式アカウント」がこの度開設されたので、友だち追加をしてライブツアーや最新音楽情報をチェックしていただきたい。

声優・俳優のみならず、アーティストとしてもますますパワーアップする入野自由の2026年の音楽活動を楽しみにしてほしい。

◾️＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human＞ 2026年4月13日（月）東京：東京ドームシティkanadeviaホール

2026年4月17日（金）大阪：Zepp Osaka Bayside

2026年5月1日（金）福岡：Zepp Fukuoka

※公演・チケットの詳細は12月中旬に発表予定です 詳細：https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/