アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、2ndシングル「噺々」を12月3日に配信リリースすることを発表した。

◆ailly 動画

「噺々」は、aillyがリスペクトする“古典芸能”や“岡本太郎”のエッセンスを取り入れた、アッパーでキャッチーかつオリジナルティあふれる楽曲に仕上がっているとのこと。11月27日放送の自身が教頭を務めるレギュラーラジオ『SCHOOL OF LOCK!』にて初オンエアされるので、ぜひチェックしてほしい。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️ailly コメント

あーーもうこんな事ならいっそ死んでやる！！って思ってしまう今日があったっていいじゃない

頑張っているし、頑張っているからそう思う瞬間が生まれる本気だからそう思う

甘ったれてないし楽だと思ってないししんどいとわかってるくせに、その場所に飛び込んでいる

私達ってかなり気合入ってると思います。笑

仕事でも学校でも日々の生活でも死にたくなるほど生きてる私達あっぱれ！！

そんな想いを込めて私の生きる糧を詰め込んだ一曲です！

◆ ◆ ◆

さらに、リリース日当日の19時より、同曲のMVをYouTubeでプレミア公開することも発表。本日公開されたMVティザー映像では、和のエッセンスを取り入れた赤を基調とする衣装に身を包み、ギターを手にしたaillyが印象的に映し出されている。MV公開直前にはYouTubeでのライブ配信を行い、YouTubeプレミア公開を一層盛り上げる予定だという。

◾️2ndデジタルシングル「噺々」（読み：はなしばなし）

2025年12月3日（水）リリース

配信予約：https://lnk.to/pre_hanashibanashi