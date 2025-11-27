「ギンナン、拾っていいの？」イチョウ並木の下に落ちたギンナンは誰のもの？「封筒ギンナン」で手軽に食べられる！
イチョウが美しい季節。ギンナン（銀杏）も落ちていますね。主張の強いにおいですが、秋の味覚として愛される存在でもあります。
【写真を見る】「ギンナン、拾っていいの？」イチョウ並木の下に落ちたギンナンは誰のもの？「封筒ギンナン」で手軽に食べられる！
なんであんなににおうの？拾って食べてもよいの？
生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。
主張の強いにおいはなぜ？
──なぜにおいが強いのでしょうか。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「イチョウの実であるギンナンは、実の部分に「ギンコール酸」という成分を多く含み、細菌や昆虫に対して強い忌避作用を発揮します。
ただし、このギンコール酸は人間にとっても刺激が強烈です。
触れば皮膚炎、吸い込めばアレルギー反応、さらに細胞毒性や神経毒性が指摘されることもあり、あの強烈なにおいとあわせて、まるで自然の化学兵器のようです」
ギンナンの果肉を食べる生物も
（東洋産業 大野竜徳さん）
「ところが自然界には、これを物ともせず平然と食べてしまう猛者たちがいます。
カラスは器用に果肉を外して種だけを食べ、リスは転がった実をせっせと持ち去って中身だけいただきます。
タヌキ、アナグマ、クマ、ハクビシンなども地域によっては果肉ごと平気で食べる例が報告されています。
そして、昨今話題のアライグマ。
どうやら、彼らはギンナンの果肉すら苦にしないようで、そのまま食べてしまうこともあるとか。
虫は寄りつかないのに、動物には人気とは、なんともイチョウらしい独自すぎる路線です」
公園や街路樹のギンナン 拾っていいの？
──強烈なにおいのわりには「でも食べるとおいしいんだよね」と毎年手を伸ばす方も多いですね。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「9～11月が旬で、今の時期でもイチョウの木を見上げるとまだ実が残っている木もあります」
──公園や街路樹のギンナンを勝手に拾ってもよいのでしょうか？
（東洋産業 大野竜徳さん）
「ここで少し法律とマナーのお話です。基本的に、街路樹や公園のイチョウの実は『管理者の所有物』です。
つまり 基本的には無断採取はNG。特に樹上の実をもぎ取ると軽犯罪法に触れる場合があります」
「寺社の境内のイチョウはさらに厳格で、信仰対象となっていることも多く、採取や枝折りは厳禁です」
「落下している実のみ採取可」の自治体も
一方、自治体によっては「落下している実のみ採取可」としている場所もありますので、看板や公式の案内で確認するのが賢明です。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「もちろん、採れる場所であっても大量持ち去りはマナー違反。ほどほどを心がけたいですね。
では、幸運にも拾える場所が見つかった場合の『安全な下ごしらえ方法』です。
ギンナンの果肉は刺激物質のかたまりなので、拾うところから調理前の処理が終わるまでゴム手袋かビニールは必須です。
素手で触ると高確率でかぶれます…」
拾ったあとの処理は？
──拾ったあとの処理はどうしたらよいでしょうか。
（東洋産業 大野竜徳さん）
「まずは果肉がしっかりついた新鮮な実を拾って、チャック袋など密閉できる袋へ。
周りを見るとすでに種だけになっているものもありますが、泥や排気ガスなどの汚れをつけている可能性が高いので、果肉付きのほうが安心です（においはさておき…）。
持ち帰ったら袋の中で果肉を軽くもんで種を外します。力を入れすぎると殻のとがった部分で手袋が破れるのでやさしくもみましょう。
ここでしっかり果肉を落としておくと後が楽になります。種を取り出したらバケツなどにあけて、屋外で数回すすいで果肉を落とします。
室内でやると「香り」が家中に拡散するので後悔します」
天日干し
「きれいになったら新聞紙やざるに広げ、数日天日干し。天日干しをしている間、せっかく後は食べるだけになったギンナンを鳥や動物に持っていかれないよう注意しましょう。
乾いたら紙袋や瓶で保存できますので、冷蔵庫などに入れておくと1か月くらいはもちます。なお、作業後は必ず石けんで丁寧に手洗いをしましょう。
かぶれ予防の最重要ポイントです！」
「封筒ギンナン」って知ってる？
「さて、いよいよ調理です。ギンナンは加熱が必須で、食べすぎると中毒の可能性があるため、適量を守りましょう。
最も手軽なのが封筒ギンナンです」
用意するもの：ギンナン、封筒、電子レンジ、つまようじ、できればペンチやハンマー（またはギンナン割り付きキッチンバサミ）
「封筒に10～20粒ほど入れ、3粒ほどはそのまま、残りは軽くヒビを入れておきます。
閉じ口を2～3回折りたたんで密閉してください。あとはそのまま電子レンジで加熱します」
500W：60～90秒
600W：30～45秒
「そのうちポンッとはじける音がします。割らずに入れた粒が2粒ほどはじけたら食べごろ。
加熱しすぎると本気で爆発し、水分も飛んでおいしくなくなってしまいますので2分超えは避けてください。
あとはアツアツのうちにつまようじで中身を取り出し、薄皮をペロンとむけば完成。
冷えると皮がむきにくくなるため、その場合は10～20秒ほど再加熱すれば再びむきやすくなります」
冬の気配が近づき、ギンナンの季節も終盤です。採集しなくても、道の駅やスーパーなどにも並んでいます。眺めて美しいイチョウ、食べておいしいギンナン。
秋の締めくくりに、ほんのひと口だけ季節の恵みを味わってみるのも良いかもしれませんね。