下関市のあるかぽーと地区に来月（12月）11日開業する星野リゾートのホテル「リゾナーレ下関」の内覧会がきょう（27日）開かれました。



内覧会では星野リゾートの星野佳路代表や下関市の前田市長が鏡割りをしてホテルの完成を祝いました。



リゾナーレ下関は地上12階建て、関門橋や下関の街並みから着想を得た曲線が建物のデザインに取り入れられています。





客室は9タイプ187室あり全ての部屋から関門海峡を眺めることができます。スイートルームの「海峡カバナスイート」は部屋の中に砂浜が広がっていてプライベートビーチにいるような空間が演出されています。食事はイタリア料理のコースもしくはビュッフェ形式の料理を選ぶことができます。また、夕食のビュッフェでは唐戸市場で仕入れたフグを使った8種類の料理が楽しめます。（星野佳路代表 ）「星野リゾート全力をあげて予定通りの立ち上がりと収益の確保をやっていきたい」（前田市長）「多くの観光客に喜んでもらい下関市民がその姿を見て感動し自分の街に誇りや自信をもつすばらしい景色を世界中の人が気づいて訪れてほしい」リゾナーレ下関は「リゾナーレ」ブランドとして九州・山口地区で初進出です。開業は来月（12月）11日です。