【台風情報】強い台風27号(コト)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速45メートル予想 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風27号(コト)
2025年11月27日18時45分発表 気象庁
27日18時の実況 気象庁
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯13度20分 (13.3度)
東経113度05分 (113.1度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域 北西側 390 km (210 NM)
南東側 220 km (120 NM)
28日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度35分 (12.6度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度00分 (13.0度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
1日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度25分 (13.4度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
2日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度20分 (13.3度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
