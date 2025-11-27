TUY

■台風27号(コト)

2025年11月27日18時45分発表　気象庁

27日18時の実況　気象庁
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯13度20分 (13.3度)
東経113度05分 (113.1度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 85 km (45 NM)
15m/s以上の強風域    北西側 390 km (210 NM)
南東側 220 km (120 NM)

28日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯12度35分 (12.6度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 165 km (90 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

30日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度50分 (13.8度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

1日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度25分 (13.4度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

2日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度20分 (13.3度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

