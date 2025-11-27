本日の【上場来高値更新】 大林組、鹿島など73銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比608円高の5万0167円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は73社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を引き上げた大林組 <1802> [東証Ｐ]、鹿島建設 <1812> [東証Ｐ]など。また、大林組、清水建設 <1803> [東証Ｐ]、中電工 <1941> [東証Ｐ]、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の4社は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1768> ソネック 東Ｓ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
