コスパ最強といえば【ワークマン】！ いま買い足したい「1,500円トップス」

今買い足しておきたいのは、即戦力になるあたたかく着られる洋服。コスパ優秀なトップスをゲットするなら【ワークマン】をチェックしてみて。手頃な価格で、裏起毛のワッフルTシャツやシャギーニットトップスがラインナップされており、デイリーに活躍してくれそうです。

ヘビロテしたくなりそうなトップス

【ワークマン】「レディースウォームワッフルクルーネック」\1,500（税込）

「裏起毛でふわふわの着心地」「この冬、手放せなくなる着心地と暖かさ」と公式ECサイトも推すワッフルTシャツ。ワッフル生地特有の凹凸感によって、一枚でサマ見えを狙えます。サイドポケット付きも魅力。カラー豊富な全7色展開で、この価格ならイロチ買いもありかも。

冬コーデで活躍する高コスパトップス

【ワークマン】「レディースシャギーニットプルオーバー」\1,500（税込）

「ソフトタッチで着心地がよく、見た目も上品なシャギー素材」（公式ECサイトより）を使用したトップス。この価格とは思えない冬らしい柔らかそうな素材感で、シーズンムードが高まります。洗濯機で洗えてお手入れしやすい点も高評価。シャツやハイネックトップスとのレイヤードも楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M