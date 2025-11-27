俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の公式インスタグラムが更新され、２３日に放送された第７話でのワンシーンが投稿され反響を呼んでいる（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）。

引退したロイヤルホープは血統を残すため、加奈子（松本若菜）の野崎ファームへ向かうことに。そんな折、栗須（妻夫木聡）は耕一（目黒蓮）から連絡があり、伝えたいことがあるので耕造（佐藤浩市）に会わせてほしいと頼まれる。しかし栗須が仲介をし、耕造と対面させるも２人はすぐに口論に。それまでクールな印象だった耕一に変化も…。インスタグラムには、耕一が血統について熱く語り始め、耕造と栗須が驚くシーンが投稿され、「お前、わかって言ってんのか…？」という耕造のセリフとともに「＃ロイヤルファミリー」とハッシュタグが添えられた。

ネット上にも「耕一さんめっちゃ血統ヲタだし超早口」「急な変貌にちょっと笑っちゃいました！耕一くん、お馬さんの血統オタクガチ勢でびっくり！」「血統オタクに急変しすぎwww」「目黒蓮の演技力ヤバ…！ってなったわ」などの声や、「ハピネスの名を聞いた時の耕造の表情…」「耕一くんが知らずにハピネスを選んでいたことに鳥肌が立ちました」の声が上がり、インスタ投稿には２７日２０時時点で４・５万回の「いいね！」が押されるなど反響を呼んでいる。