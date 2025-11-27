◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

ツアー１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８をマークし、首位と１打差の３位と好スターとを切った。

宮崎ＣＣは左ドッグレッグのホールが多く、右に落ちる弾道のフェードを持ち球とする選手は苦戦を強いられる。逆の弾道のドローも２週前から挑戦してみたが、ミスが出たこともあり「絶対にフェードで頑張ろうと決めて入ってきて、それを貫けた。いいショットが何回もあった」と自画自賛した。

２番パー５は残り１２７ヤードの第３打を９アイアンで１メートル弱に寄せて初バーディー。フェードの選手が苦戦する左ドッグレッグの９番は「右ラフはフェアウェーだと思った」と強気にティーショットを放ち、残り２３４ヤードから２オンさせて伸ばした。１１番は２オン、１２番は１メートル、１４番はエッジから５メートルをパターで沈めて５バーディーを重ねた。

前週こそ予選落ちしたが、２週前まで２位、２位、８位と今季終盤戦は好調が続いている。今季優勝者やメルセデス・ランク上位者ら４０人のみが出場する今大会。同ランク２８位の阿部は「私は３９番目だったので、出られて良かった。フェードだけで意外といけるなと思った。目指せ２０位。謙虚に頑張ります。明日からも絶対にフェードを使います」。ツアー２勝目となるメジャー初Ｖを見据えた。