日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手が２７日、都内のホテルで入団会見に臨んだ。背番号は「９」に決定。移籍の決め手については「正直、本当にすごく悩んだ上ではあったんですけど、ここ１、２年、自分の中で悔しいシーズンが続いている中で、一番最初に声をかけていただいて。『来季、力になってほしい』と阿部監督からも（電話で）直接言っていただいたことで、もう一度自分を鍛え直してチャレンジしたいという思いがありました」と明かした。

入団決定に際して坂本勇人内野手に連絡を入れたといい「坂本さんとは一度食事に行かせていただいたことがありまして、連絡をさせていただきました。『来季から一緒にプレーしますのでよろしくお願いします』と言ったら『何でも分からないことあったら聞いてくれよ』と。うれしかったです」と笑顔で話した。

◆松本 剛（まつもと・ごう）１９９３年８月１１日、埼玉・川口市生まれ。３２歳。帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入団。２２年に右打者で球団初の首位打者に輝きベストナイン受賞。通算７７３試合、６０８安打、打率２割６分５厘、１４本塁打、１５７打点。１８０センチ、８４キロ。右投右打。