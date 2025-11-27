AOKIが展開する「ORIHICA」は、ビジネスシーンの多様化と激しく変化する秋冬の気候に対応するため、オン・オフともにシームレスに着まわせる高機能コートを展開している。寒い季節も快適に過ごしてもらえるようバリエーションを揃え、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで順次販売している。

ビジネススタイルの多様化が進むなか、ORIHICAではシーンやシーズンにとらわれないコートのラインアップを拡充している。定番のスタンドカラーやステンカラー、チェスターコートなどきれい見えするコートはもちろん、キルティングコートやマウンテンパーカ、ダウンコートなど、スーツスタイルからカジュアルまで幅広く活躍するコートを豊富に展開。なかでも今季おすすめの「3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM」は、撥水・防風・保温性といった多機能性に加え、1着で3通りの着こなしを楽しめる「着まわし力」にもこだわった商品となっている。秋から真冬、春先まで気温やシーズン、着用シーンに合わせて最適なスタイルを選択できる。



「3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM」

「3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM」は、インナーのキルティングライナーは単体で着用可能な仕様。アウターと組み合わせてあたたかく着用できるだけでなく、アウター・ライナーともに単体でも使用でき、1着で3通りの着こなしが楽しめる。秋から真冬、そして春先まで長い期間にわたって活躍するアイテムとなっている。

ライナーには700フィルパワーのダウンを採用している。フィルパワーとはダウンのかさ高を示す数値で、数値が大きいほど多くの空気を含み、ダウンの充填量を抑えながら高い保温性を実現できる。一般的に700フィルパワー以上は高品質ダウンとされ、このクオリティのダウンを採用することで、スーツの上から着用しても軽い着心地で、真冬の通勤にも耐えうる高い保温性を両立した。

表地はマットな質感でハリのある合繊素材を採用。雨や雪にも安心な撥水機能を備えるとともに、前立て比翼仕様のため風の侵入を防ぎ、保温性にも優れている。また、スーツやジャケパンスタイルの上から羽織ってもジャケットの裾がしっかり隠れる着丈設定のため、ビジネスシーンに相応しいスマートな身だしなみを実現。フードやウエスト部分に配したドローコードで絞りを調整することで、シーンに合わせてメリハリのあるシルエットを楽しめる。

「3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM」は、700フィルパワーの高品質ダウンを採用したダウンライナー付きで、軽くて保温性が高いマウンテンパーカ。雨や雪に強い撥水機能、風が入りにくい防風機能を搭載した。ビジネスシーンにも対応し、ジャケットの裾が隠れる着丈と艶を抑えたマットな質感は、都会的でスマートな印象を与える。真冬から春先まで、ビジネスからカジュアルまで、シーズンとシーンを選ばず着用できる万能アイテムとなっている。



「5WAYスタンドカラーコート」

「5WAYスタンドカラーコート」は、ORIHICA冬の人気商品「5WAYスタンドカラーコート」は、インナーダウンに700フィルパワーの高品質ダウンを採用するなど、昨年から機能面をアップデートした。さまざまなスタイリングを楽しめる5通りの着こなしは健在。取り外し可能なインナーダウンとフードの組み合わせで、日常のあらゆるシーンで着用することができる。





今季ORIHICAではウールコートを2型で展開。ビジネスからビジカジまで幅広く活躍する「スタンドカラー」と、フォーマルな装いにもマッチするクラシカルな雰囲気の「チェスターコート」は、天然素材の風合いを生かした柔らかさとあたたかさが魅力となっている。内側には収納力のある多機能ポケットを備え、着心地と機能性を併せ持った1着だという。

［小売価格］

3WAYビズマウンテンパーカ PREMIUM：3万2890円

5WAYスタンドカラーコート：3万2890円

スタンドカラー：2万6290円

チェスターコート：2万6290円

（すべて税込）

AOKI＝http://www.aoki-style.com