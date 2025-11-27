歴史的大ヒット映画『国宝』聖地巡礼“新アイテム”が登場 関西広域ロケ地マップが公開
滋賀ロケーションマップは26日、公式Xを通じ、映画『国宝』の大ヒットを記念して関西広域ロケ地マップを制作したと明らかにした。
【画像】映画『国宝』聖地巡礼はかどる…関西広域ロケ地マップ
吉沢亮主演の同作は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人 興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）の興行収入を超え、邦画実写第1位となった。興行通信社調べ。
黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。ロケ地を訪れる聖地巡礼も話題となっている。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜流星が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
滋賀ロケーションオフィスは、Xで「『#国宝』実写邦画興行収入歴代1位達成おめでとうございます」と祝福。「大ヒットを記念して、映画『国宝』関西広域ロケ地マップを作成しました!!」「#びわ湖大津館 含め、10カ所のロケ地を紹介」と案内した。
製作協力：大阪フィルム・カウンシル、京都市メディア支援センター、一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構、かしわらフィルムコミッション（柏原市）、出石永楽館（豊岡市）、NPO法人但馬國出石観光協会、一般社団法人八幡氏観光協会。
【画像】映画『国宝』聖地巡礼はかどる…関西広域ロケ地マップ
吉沢亮主演の同作は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人 興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）の興行収入を超え、邦画実写第1位となった。興行通信社調べ。
喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜流星が演じた。共演は、 高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎／田中泯、渡辺謙。
滋賀ロケーションオフィスは、Xで「『#国宝』実写邦画興行収入歴代1位達成おめでとうございます」と祝福。「大ヒットを記念して、映画『国宝』関西広域ロケ地マップを作成しました!!」「#びわ湖大津館 含め、10カ所のロケ地を紹介」と案内した。
製作協力：大阪フィルム・カウンシル、京都市メディア支援センター、一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構、かしわらフィルムコミッション（柏原市）、出石永楽館（豊岡市）、NPO法人但馬國出石観光協会、一般社団法人八幡氏観光協会。