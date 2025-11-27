「大げさな話だ」CL“全勝”で絶好調アーセナル。タイトル最有力候補の評判をライスは一蹴「何が起きるか分からない」
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、アーセナルがホームでバイエルンと対戦。開幕から全勝同士の一戦を３−１で制した。これで５連勝を飾ったアーセナルは唯一の“全勝チーム”で、２位のパリ・サンジェルマンに勝点３差で首位に立っている。
UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによると、バイエルン戦のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデクラン・ライスは、アーセナルが優勝の最有力候補と見られるなかで、「大げさな話だ」と周囲の声を気にも留めず、次のように語る。
「チャンピオンズリーグは、勝ち残るか、敗退するかのどちらかだ。まだリーグ戦の段階なので、何が起きるか分からない」
26歳のイングランド代表MFは、さらに気を引き締める。
「昨シーズンを見れば、リバプールは（リーグフェーズを）首位で終えたけど、（ラウンド16で）パリ・サンジェルマンに負けて敗退した。我々は１試合ずつ、集中力を保ち、どんな状況にも備えて臨まなければならない。我々の調子が良ければ、どの相手にも勝てる」
好調のチームに身を置きながらも、ライスは浮かれることなく冷静だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
