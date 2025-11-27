¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷¤Î18ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥ì¥¢¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤³¤Î»Ò¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢µ®½Å¤Ê²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¡õ´õ¶õ¤Î¥ì¥¢¤Ê²áµî¥·¥ç¥Ã¥È
1ËçÌÜ¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È´õ¶õ¤µ¤ó¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£6ËçÌÜ¤Ï¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤È¿ù±º¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö18¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿É÷Á¥¤¬¸å¤í¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Âç¤¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡Á5ËçÌÜ¤Ï¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼ã¤¤º¢¤Î¿ù±º¤µ¤ó¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö2007Ç¯11·î26Æü¡¡´õ¶õ¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡Ä¥Ñ¥Ñ¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢Âº¤¤Â¸ºß¡¡¤³¤Î»Ò¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿´õ¶õ¤µ¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
