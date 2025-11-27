福岡県警の警察署に勤務する58歳の職員が、落とし物として保管され廃棄予定だった交通系ICカードを盗んだなどとして27日、書類送検されました。自宅からは、落とし物のデジタルカメラなど280点が押収されています。



書類送検されたのは福岡県警粕屋警察署の会計課に勤める58歳の男性警察職員です。



発表によりますと、この職員は去年10月ごろからことし2月までの間、警察署で落とし物として預かり、その後、廃棄する予定だったICカードなど17枚、残高の合計およそ6万5000円相当を盗んだ疑いです。





また、ことし8月、福岡県古賀市で酒に酔った状態で自転車を運転した疑いも持たれています。監察官室によりますと、警察官がこの職員を職務質問した際、他人名義の交通系ICカードを持っていたことから県警が捜査していました。監察官室の聞き取りに対し「コンビニでタバコや食料を買うために使った」と話しているということです。職員の家からは、ほかにも落とし物のSDカードやテレホンカード、デジタルカメラなどあわせて280点が押収されています。福岡県警は27日、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けて、この職員を窃盗と酒気帯び運転の疑いで書類送検しました。職員は27日付で懲戒免職処分となっています。