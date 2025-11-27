群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、市長は市議会の同意を得て27日、辞職しました。来年1月に行われる市長選への出馬について小川市長は明言を避けました。

小川晶市長（42）「本日付で市長を辞職させていただきたいと思います」

前橋市の小川市長が既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、前橋市議会は市長の辞職について審議し全会一致で同意しました。これにより、市長は、27日付で辞職することになりました。

市長はこれまで続投の意向を示していましたが、市議会の主な会派は、辞職を決断しなければ、不信任決議案を提出する方針を示し小川市長は25日、退職願を提出していました。

前橋市 小川市長「しっかりと考えた熟慮した上での決断です。最終的には自分の中でおととい25日の夕方に決断をさせていただきました。出馬するのかどうかというのは1つの権利だと思いますので、いろいろな方の声を聞いてまたよく考えたい」

市議会終了後、小川市長は取材に応じましたが、次の市長選挙への出馬については明言しませんでした。

市長選挙は来年1月12日、成人の日に行われる予定です。