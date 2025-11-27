令和ロマン・くるま、“一番仲の良い女性芸人”明かす「恋愛のこととかも全部相談します」
【モデルプレス＝2025/11/27】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが出演するABEMA「世界の果てに、くるま置いてきた」にて、本編未公開となった特別映像を「ABEMA」ビデオ限定で公開中。同映像内で、くるまが“一番仲の良い女性芸人”を明かす場面があった。
【写真】「M-1」2連覇王者が一番仲の良い女性芸人
特別映像では、旅の道中で語られていた、くるまの生い立ちや意外な交友関係など、本編に入り切らなかった赤裸々トークを公開。自身の交友関係について、ディレクターから「後輩に奢るんですか？」と質問されたくるまは「でも俺の後輩ってほとんどいないんで…」としつつ、ラグビー芸人・しんやとよく飲みに行ったり、家電をプレゼントするほど仲が良いと語った。
さらに「エルフの荒川さんがすごい仲良いんで。芸人だったら一番くらい仲良い」と、“親友”だというお笑いコンビ・エルフの荒川についても言及。「本当なんでも話します。全部、恋愛のこととか。全部1回荒川さんに相談」と、プライベートな悩みも打ち明ける関係性であることを明かした。
「必ずポジティブ、仕事のこととか。お互いネタのこととかも相談するし『もう絶対その方がいいと思う』とか言ってくれる」と、様々な面で支え合っている様子を口にし、「めっちゃいいっすよ。みんなこうだったらいいのにと思うくらい素晴らしい性格。人の悪口言わない。『ほんまにもう最高』みたいな」と荒川の人柄を絶賛した。
「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。これまで放送した2シリーズでは、実業家の西村博之と俳優の東出昌大がアフリカ横断、南米横断に挑戦した。シリーズ第3弾となる「世界の果てに、くるま置いてきた」では、ほぼ“人生初海外”となるくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1」2連覇王者が一番仲の良い女性芸人
◆くるま、“一番仲の良い女性芸人”明かす
特別映像では、旅の道中で語られていた、くるまの生い立ちや意外な交友関係など、本編に入り切らなかった赤裸々トークを公開。自身の交友関係について、ディレクターから「後輩に奢るんですか？」と質問されたくるまは「でも俺の後輩ってほとんどいないんで…」としつつ、ラグビー芸人・しんやとよく飲みに行ったり、家電をプレゼントするほど仲が良いと語った。
「必ずポジティブ、仕事のこととか。お互いネタのこととかも相談するし『もう絶対その方がいいと思う』とか言ってくれる」と、様々な面で支え合っている様子を口にし、「めっちゃいいっすよ。みんなこうだったらいいのにと思うくらい素晴らしい性格。人の悪口言わない。『ほんまにもう最高』みたいな」と荒川の人柄を絶賛した。
◆「世界の果てに、くるま置いてきた」
「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。これまで放送した2シリーズでは、実業家の西村博之と俳優の東出昌大がアフリカ横断、南米横断に挑戦した。シリーズ第3弾となる「世界の果てに、くるま置いてきた」では、ほぼ“人生初海外”となるくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】