福岡県警の機動隊に所属する複数の男性隊員6人が、同僚にわいせつな行為や、暴行を加えたなどとして書類送検されました。このほか、粕屋警察署の職員が窃盗などの疑いで書類送検されています。



不同意わいせつと暴行の疑いで書類送検されたのは、北九州市の福岡県警・第2機動隊でスクーバ部隊に所属する23歳から28歳までの男性隊員ら6人です。



福岡県警によりますと、6人は共謀して去年8月、熊本県内の宿泊施設で20代の男性隊員の服を無理やり脱がせた上、下半身を別の男性隊員に触らせるなどのわいせつな行為をした疑いです。





また、6人のうち1人は去年8月、福岡県福津市の海岸で、同僚の男性の顔に尿をかける暴行を加えた疑いです。6人は県警の取り調べに対し「悪ふざけだった」などと話し、全員容疑を認めています。また、このほか、スクーバ部隊の中で冬に水温の低いプールに無理やり入らせたり、竹の棒で尻をたたいたりするなど、複数のパワーハラスメント行為が確認されたとして、隊員や監督責任者など合わせて7人が27日付で懲戒処分を受けています。

さらに福岡県警では、粕屋警察署に勤務する58歳の男性の警察行政職員が、去年10月からことし2月にかけて、拾得物として署で保管していたICカードを盗んだとして窃盗などの疑いで書類送検されました。



那須重人首席監察官は「このような事案を起こしたことにつきまして、被害者及び県民の皆様に対し、深くおわび申し上げます」としています。



福岡県警ではことし9月、いずれも男性の警視正と警視がセクハラ行為で処分を受けたほか、10月にも、男性警視が盗撮の疑いで書類送検されるなど不祥事が相次いでいます。