「うれしくて飛び上がった！」オムライスの「かねき」が復活 名物は普通サイズで「700グラム」の大きなオムライス【長野】
須坂市民のソウルフードが「1年2か月ぶり」に復活です！
去年、須坂市のショッピングセンターの閉鎖に伴い閉店した「オムライスの名店」が27日、再びオープンしました。
オープン前からおよそ30人が列を作ったのは、須坂市の洋食店「かねき」です。
須坂市民
「もうやらないってあきらめていたので、すごくうれしくて飛び上がりました。」
「長男、次男夫婦と。懐かしい味を楽しみにして来ました。」
名物は、普通サイズで「700グラム」はある大きな「オムライス」。
創業から50年以上、世代を越えて愛されてきましたが、去年、店が入っていた須坂市のショッピングセンターの閉鎖に伴い閉店しました。
しかし、須坂市出身の小森広樹さんが自身もファンだったという味を受け継ごうと、サイズや味はそのままに店を移転オープン。
初日は早速、訪れた客が待ち望んでいた味を楽しみました。
客は
「おいしかったです」
須坂市民
「当時と変わらないぐらいボリュームがあって、ペロッと食べちゃいました」
長野市から
「チーズスペシャルオムライスのサイズがM。みなさんLサイズを頼んでいて、 どうなのかなって。Mでもおなかいっぱいで今夜は食べないと思う（笑）」
訪れた人は、今後も通いたいと話していました。