【不要品がお金に】木彫りのクマは〇〇で高額に＆宝の山カセットテープ＆昭和扇風機が驚き値
11月26日（水）に放送した「ソレダメ！【家の不要品がお金に＆実証！町で話題の新常識は成功できる!?】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜不要品がお金に＞木彫りのクマは〇〇で高額に＆宝の山カセットテープ＆昭和扇風機が驚き値
【ガチで試してみたら大発見！すぐに役立つ新常識大調査SP】
＜目指せ満点新常識！裏ワザ大調査＞
街でよく聞く新常識の数々は本当に誰もが使えるのか？全員が成功したら満点新常識に認定！すぐに役立つ新常識満載！
＜不要品がお金になる新常識＞
あなたの家にもありませんか？もう使っていないのに捨てるのが面倒くさいもの…今回は各ジャンルに精通した専門家が新たな視点で査定！驚きの新常識が明らかに！あなたの家の不要品がお金になる新常識をご紹介！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
MC：若林正恭（オードリー）、高橋真麻
出演者：春日俊彰（オードリー）、小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：柴田理恵、水谷隼
ナレーター：服部伴蔵門
【番組公式ホームページ】
