クマの出没が相次ぐ中、速やかな対応に向けて、狩猟免許を持つ自治体の職員いわゆる「ガバメントハンター」が注目されています。

県内では現在、上市町でのみ活動しています。その仕事ぶりとは。

上市町の財務課で働く木原 剛さん（45）。

普段は町の道路や河川などの管理を行っていますが…



◆上市町財務課 木原 剛さん

「まずは、直属の上司に断りを入れて、出動します」



向かったのは木原さんのデスクから歩いて20秒ほどの町役場1階の部屋。

身に着けるのはオレンジ色のベストと帽子です。

◆木原 剛さん

「これは鉄砲を入れる袋。パトロールや緊急捕獲、銃猟に向かう」



木原さんは、狩猟免許を持つ上市町の「ガバメントハンター」です。

県内の自治体で唯一 上市町の「ガバメントハンター」

今年は上市町でもクマの出没が多発しています。

この秋からスタートした緊急銃猟の許可が町で初めて出された今月19日、木原さんは役場で保管されている銃を手に、現場に駆け付けました。



町の職員で狩猟免許を持つのは現在7人です。県内の自治体では唯一のガバメントハンターです。



◆木原 剛さん

「まずは先発隊として所管の部署が行き、そこから応援要請がくる。頻度は例年に比べて多い」

ガバメントハンターのメリットはクマの駆除までの流れがスムーズになったことです。



これまではクマの出没や被害が報告されると猟友会のハンターが現場を確認。その後、行政が駆除が必要と判断した場合、改めて猟友会に依頼していました。



一方、ガバメントハンターは自治体の職員なので現場で判断ができ、駆除を速やかに進めることができます。



◆木原 剛さん

「現地に到着できるスピードが格段に違う。ハンターが仕事で遠いところに行ったりするときに私たちが初動体制を確立できたら住民の安全確保が早くなるメリットがある」



突然の出動要請により、財務課の業務を別の人に頼む場合もありますが、木原さんの現在の上司はガバメントハンター経験者なので心強いと言います。

◆上市町財務課 黒田 茂語課長

「私も町役場のガバメントハンター立ち上げのメンバーにいた初代なので理解はある。（出動で）いない間は、木原くんのフォローをする」



◆黒田課長

「あまり上下関係ないもんね。フラットやよね」

◆木原さん

「（ 微笑んで）はい」

イノシシや猿の被害にも「住民の安全、財産を守るために」存在感増すガバメントハンター

2009年に狩猟免許を取得した木原さん、そのきっかけは。



◆木原 剛さん

「当時、イノシシや猿の被害が多くて、その時、農林行政事務に従事していたので何か支援ができないかと思い」



そして、狩猟の技術向上の努力も欠かしません。



◆木原 剛さん

「狩猟期間に狩猟するわけでないので、銃の技術は猟友会のハンターより劣っていると思う。年に2回以上、射撃訓練に行っている」



クマと向き合う危険と隣り合わせの業務に覚悟をもって臨んでいます。



◆木原 剛さん

「住民の安全を確保するのが私たち地方公務員、財産を守るために出動するしかないと思うので、これからも頑張る」



上市町は、職員が狩猟免許を取得する際、費用を町が負担する制度を2010年から取り入れ、支援しています。